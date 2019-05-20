【fb直播】恒指未見底　追公用股避險？

中美貿易談判仍處於僵局，華為事件繼續發酵，據報Google中止雙方業務往來，恒指周一(20日)再創逾三個月低位一度跌穿27,700點，短期繼續尋底？



科技股沽壓未止！騰訊(00700)跌穿250天牛熊分界線，走勢轉淡不宜撈底？舜宇光學(02382)再急跌，不過瑞聲科技(02018)獲美銀美林唱好，目標價由32元大升至58元，有博反彈空間？



憂慮內地5G發展被拖慢，中國鐵塔(00788)下挫，有貨要止蝕？另一邊廂，市場憧憬內地加快發展自家晶片，半導體股逆市受捧，中芯國際(00981)狂飆近8%，升勢曇花一現抑或後勁可望持續？



資金流入防守性股份，領展房產基金(00823)再創上市新高，躋身紅底股指日可待？股價落後多時的中電控股(00002)亦起動，升幅拍得住領展，值博率更高？



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