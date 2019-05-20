華為遭打壓！盤點港股邊啲最受惠　邊啲最當災

美國總統特朗普上周簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，禁止美企使用華為後，英媒周一(20日)引述消息指，除了涉及開源軟件許可的業務，美國互聯網巨擘Google打算暫停與華為的其餘商業合作。在華為受到一連串打壓後，各投資大行盤點對香港相關股份的影響。



【瑞聲及舜宇】

Jefferies發表報告指出，華為的供應鏈當中，仍有部分是離不開美國供應，暫時是沒有替代品。當中包括：晶片類別中的繪圖晶片(GPU)、可編程邏輯閘陣列晶片(FPGA)、特殊應用晶片(ASIC)、射頻晶片(RF)、模擬數碼轉換器(AD/DA)；智能手機中的功率放大器(PA)，天線開關(Switch)、濾波器(Filter)。智能手機等需要用到的連接器(Connector)，例如Android操作系統；軟件Linux、VM等。



因此，目前華為面對的風險仍高，在香港上市的瑞聲科技(02018)及舜宇光學科技(02382)分別有大約10%及30%以上的收入來自華為。



【小米及中興】

滙豐證券則表示，由於華為手機業務受到影響，市場正關注業其他手機商能否搶佔當中的份額，當中小米(01810)及中興通訊(00763)或可受惠。



該行給予舜宇光學科技「買入」評級，目標價112.8港元；瑞聲則呼籲「減持」，目標價僅33.7港元。相反，小米獲評「買入」，目標價15.1港元；中興則是「持有」，目標價27.7港元。



【丘鈦及通達】

聯昌證券認為，舜宇光學科技及丘鈦科技(01478)的訂單將會轉弱，瑞聲及通達(00698)所受到的影響則較輕微。



該行給予舜宇光學科技「增持」評級，目標價114.6港元；瑞聲則「減持」，目標價38.2港元；丘鈦科技則是「持有」，目標價6.74港元。

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