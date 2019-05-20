中國市場大減價！2019年新iPhone預測價格曝光

外媒報道，今年9月將會面世的3款新iPhone預測價格，美國市場維持不變，但中國市場將會來個大調整，其中3款新iPhone美國零售價，iPhone XI Max售價1,099美元起；iPhone XI售價999美元起；iPhone XI R售價749美元起。基本上與去年9月上市的iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR售價相同。



不過，報道指，蘋果公司(Apple Inc.)目標要重振中國市場，今年中國市場新的iPhone XI Max作為高配版旗艦，與去年的iPhone XS Max價格相比，竟然減價2,000元人民幣，即零售價將會是7,599元人民幣起。



另外，今年的iPhone XI Max屏幕尺寸為6.5英寸，在電池容量上其將較上一代有很大的提升，預計為4,000mAh，支持18W快充；iPhone XI屏幕尺寸為5.8英寸，後置三攝鏡頭。

而iPhone XI R則具備後置雙攝：1,200萬主攝像頭+長焦攝像頭，電池容量預計為3,089mAh。



在配置上，今年9月面世的3部新iPhone，都將搭載台積電7nm製造的A13處理器，支持雙向無線充電。

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