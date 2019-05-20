5大「吃雞」手遊　全球累計吸金逾156億！

外媒報道引述調查機構Sensor Tower數據指，在「戰術競技」手遊(俗稱「吃雞」手遊)面世差不多兩年時間中，當中收入排名前五大，在全球App Store和Google Play的總收入已突破20億美元(逾156億港元)。其中，《荒野行動》收入最高，在全球App Store和Google Play累計吸金超過6.4億美元。



Epic Games《堡壘之夜》緊隨其後，其iOS版累計收入達到6.3億美元。騰訊控股(00700)旗下的《PUBG Mobile》(《絕地求生》)排名第三，在海外地區總收入達到4.39億美元。Garena旗下《Garena Free Fire》以2.5億美元的收入排在第四位。《Rules of Survival》（《終結者2:審判日》海外版），與《荒野行動》幾乎同時上市，目前全球總收入近1億美元，排名第五。



報道指，若單以今年首季這五款手遊在全球App Store和Google Play總收入計，則達到4.76億美元。其中，《絕地求生》表現最為強勁，季內吸金1.48億美元，季度按月增長63%，佔五款手遊總收入的31%。



而在去年第4季，《絕地求生》收入為9,100萬美元，僅佔五款手遊當季總收入的19%。另方面，《堡壘之夜》iOS版今年首季收入減至1.19億美元，季度按年下跌26%，在五款手遊總收入的佔比亦從34%下跌至25%。



總的來說，《荒野行動》，《堡壘之夜》和《Rules of Survival》今年首季收入都出現按年下跌。而《絕地求生》和《Garena Free Fire》都實現收入增長，後者首季全球App Store和Google Play總收入達9,000萬美元，季度按月增長18%。



隨着騰訊新款手遊《和平精英》在中國市場正式發行，「吃雞」手遊手遊的吸金能力料將會顯著回升。



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