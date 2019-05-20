聯交所股權變動資料顯示，工商銀行(01398)於5月16日獲中國平安(02318)增持1.17億股，最新持股數目約104.79億股。



中國金屬利用(01636)於5月14日獲Epoch Keen Ltd增持40萬股，最新持股數目約10.08億股。



哈爾濱電氣(01133)於5月15日獲惠理集團(00806)增持135萬股，最新持股數目4,064萬股。



康哲藥業(00867)於5月20日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.96億股。



新秀麗(01910)於5月14日獲施羅德增持99萬股，最新持股數目約1億股。



申萬宏源(06806)於5月15日獲高盛增持3,733萬股，最新持股數目約6.75億股。



興達國際(01899)於5月14日獲富達增持21萬股，最新持股數目7,469萬股。



華夏動漫(01566)於5月10日及15日獲EAST JUMBO DEVELOPMENT LTD合共增持30萬股，最新持股數目約5.1億股。



遠大中國(02789)於5月17日獲Neo Pioneer Ltd增持135萬股，最新持股數目約7.87億股。



雅生活服務(03319)於5月14日獲Van Eck Associates Corporation增持271萬股，最新持股數目3,227萬股。



太平洋網絡(00543)於5月15日獲林懷仁增持39萬股，最新持股數目約3.14億股。



國際家居零售(01373)於5月16日及18日獲魏麗霞合共增持214萬股，最新持股數目約3.54億股。



愛德新能源(02623)於5月17日獲李運德增持200萬股，最新持股數目約21.65億股。



環宇物流(亞洲)(06083)於5月13日獲楊廣發增持5萬股，最新持股數目約1.3億股。



碧桂園(02007)於5月17日獲梁國坤增持50萬股，最新持股數目416萬股。



葉氏化工(00408)於5月16日獲葉子軒增持15萬股，最新持股數目約4,417萬股。



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天福(06868)於5月15日被GAP (BERMUDA) LTD減持2,392萬股，最新持股數目7,178萬股。



石藥集團(01093)於5月15日被花旗集團減持534萬股，最新持股數目約3.69億股。

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