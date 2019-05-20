【北水追蹤】內銀續受捧　沽中銀香港吉汽中芯

港股周一(20日)繼續尋底，收報27,787點，跌158點。然而港股通連續6個交易日錄得淨流入，全日成交額約111億元，佔主板成交約10%，南下資金淨流入約10.61億元人民幣。



北水繼續大手掃中資金融股，工商銀行(01398)港股通錄得約7.05億元淨流入，建設銀行(00939)亦錄得約5,353萬元淨流入；中國銀行(03988)及農業銀行(01288)分別獲1.89億元及1.2億元淨流入。



騰訊控股(00700)跌穿250天牛熊分界線，其港股通錄得淨流出7,026萬元。此外，中銀香港(02388)及吉利汽車(00175)分別錄得淨流出2.26億及1.61億元。



華為被美國封殺，手機及晶片股遭內地投資者拋售，中芯國際(00981)錄得1億元淨流出；中興通訊(00763)錄約2,195萬元淨流出。

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