理財Campus：網上計數機　拓理財「錢路」

在不同的人生階段，會遇上不同的理財需要，若能事先做好理財預算，可省卻「使大咗」、唔夠錢退休等煩惱。有謂「工欲善其事，必先利其器」，現時網上有一系列免費的理財計數機，讓普羅大眾可輕鬆計啱數，避免入不敷支。當然，大家參考過計算結果後，還是應諮詢專業人士的意見。





●個案1：經濟支柱計保額有法

參考：錢家有道 https://www.thechinfamily.hk ＞「工具及資源」＞「理財工具」＞人壽保額計算機



45歲的盧先生是家中經濟支柱，但一直沒有買人壽保險。直至早前一次病倒入院，才察覺萬一自己突然身故，妻兒恐欠缺足夠的財務保障。因此他打算買保險，並想了解買多少保額才夠。對於他的煩惱，投資者及理財教育委員會管理的金融理財教育平台「錢家有道」設有人壽保額計算機可幫忙計數。



盧先生未償還的按揭貸款餘額120萬元，未來30年的每月家庭開支15,000元，另現時有90萬元強積金資產，沒有其他債務、儲蓄或受養人，在預期未來通脹率4%、投資回報率1%下，可得出他需要的人壽保障金額(即一旦他身故，家人要獲得目前生活質素的所需金額)達886.4萬元。而如果每年投資回報率提升至5%，所需的人壽保障金額降至498.5萬元。





●個案2：新鮮人儲百萬無難度

參考：「實用理財技巧」網站 https://www.practicalmoneyskills.com.hk ＞「理財計算機」＞「預算與目標」＞「儲蓄一百萬」



社會新鮮人Rose去年大學畢業後做時裝銷售員，但擺脫不到每月花光人工的「月光」習慣。然而，當她的男友提出儲錢買樓大計後，她也想幫忙儲首期。以儲100萬元為例，由零開始究竟要儲多久呢？



在Visa理財教育計劃的「實用理財技巧」網站上，有一個幫大家計算何時可儲夠100萬元的計數機。現時兩口子計劃每月共儲3,000元，預期能取得的每年投資回報率有5%，這樣他們要18年才能儲夠100萬元。即使投資回報率提升至10%，亦需要14年時間去達成計劃。



若他們希望5年達標，回報率分別是5%和10%，每月分別要提升共儲約1.47萬元和1.29萬元才可。





●個案3：中年人提早算退休金

參考：積金局 https://www.mpfa.org.hk ＞「強積金教育天地」＞「積金計算機」＞「退休需要計算機」



王先生今年55歲，計劃工作多5年退休，於是透過積金局網站上的「退休需要計算機」計算自己的退休儲備是否足夠。



他期望退休後可維持現時每月1萬元的生活開支，預期壽命83歲(香港男性去年平均預期壽命82.2歲)，並預計退休後的投資回報率和通脹率同為2%。



按此計算，以將來值計，其退休生活所需金額超過305萬元。而若投資回報率提升至5%，所需退休儲備可降至約220萬元。





●個案4：夫婦記低支出助預算

參考：錢家有道 https://www.thechinfamily.hk ＞「工具及資源」＞「理財工具」＞個人收支計算機



新婚的Flora與丈夫展開新生活，卻發現搬出來住之後，從水電煤到柴米油鹽樣樣都是錢，容易間中出現入不敷支的情況。究竟錢悄悄地從哪裏流走？



要妥善管理支出和儲蓄，可使用錢家有道網站上的個人收支計算機，記錄每日個人收支。收入部分除自己和配偶薪金，亦可加入儲蓄及投資相關收入。支出方面，涵蓋家居、交通、飲食、供養父母、稅項、購物、生活消閒、教育及養老準備等，最後會顯示每個項目佔整體開支的比例，助大家檢視和制訂開支預算。



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●留意計算方式或有不同預設

除幾款網上理財計數機，坊間還提供不少理財工具助大家計算匯率、利息及按揭等。羽白資產管理財富管理總監梁彥穎稱，使用時要注意計算方式或有不同預設，例如儲錢是月底儲抑或月頭儲？利率是單利或複利計？都會令結果有出入。



以退休儲蓄為例，對結果最大影響是投資者要假設未來通脹率和預期投資回報率多少。通脹率可參考統計處公布的消費物價指數，但若選擇在外地生活和退休，需轉用當地通脹率來計算，並要注意匯率變動。至於設定投資回報率，可知道現時儲錢方法是否合適，例如一個均衡的投資組合連續幾年未能有5%年度化增長率，就要留意投資方法是否出現了問題。



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