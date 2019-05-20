貿戰升級：一場中美「科技冷戰」恐已開始了

外國傳媒報道，專注於研究科技類別的美國著名財經媒體彭博專欄作家Tim Culpan警告，一場「科技冷戰」已開始了。



他指出，據了解，包括高通(Qualcomm)、賽靈思(Xilinx)，以及博通(Broadcom)在內的美國晶片大廠已告知員工，不可以向華為供貨，直至另行通知，因它們需要美國白宮進一步澄清，究竟可不可以向華為付運產品。這情況與「中興通訊事件」如出一轍。



他稱，有市場人士認為，華為事件是貿易談判的一部分，當達成協議後，禁令將會解除。不過，他認為，華為或中國領導層絕不會那麼天真，這反而會令他們意識到不能再倚靠外來人，相信「科技冷戰」已形成了。



可以預見的是，中國將會加倍努力自主研發智能手機作業系統、晶片、半導體科技，以及自訂標準，世界可能自此分裂成兩個極端。



為了實現自我供給，中國政府將更多地補貼相關行業，確保萬無一失，當然，更多的錢將會被浪費，因研發費時，但只要日子有功，相信中國政府能解決面對的挑戰。他認為，這場「科技冷戰」不會有最大贏家，鬥的是誰能忍受多長的「虧損日子」。至於美國，以5G為例，華為已在技術上領先，反映美國在「科技冷戰」上並非必贏。

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