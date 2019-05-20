你想Dream Home：26歲點搵錢上車？咪就係靠...　

俗語說「辛苦搵來自在食」，今期《你想Dream Home》主角Hamish多勞多得，在26歲之時便靠做兼職賺到的第一桶金上車。愛情事業兩得意之際，一場金融海嘯令他飽受連串挫折，人生跌入谷底。幸好窮爸爸逆流而上，創立本地飲食品牌，終可一嘗安樂茶飯。



現年38歲的Hamish自幼家貧，自中二起便做暑期工賺零用錢。第一份在工廠倒垃圾，中三起便做跟車送貨員，出糧之後會「拎錢返屋企」。



最厲害是中五暑假，當年「乜都唔識」，在健身中心做音響拉線，並當起「中介人」。短短一個暑假，賺取高達5萬元，全數奉獻予投資失利的父母。「搵錢多過老竇」令他有點飄飄然，也令他相信自己「好快會發達」。



搵錢至上的他曾經日打兩份工，在18歲做正職，擔任地盤管工，月入1.1萬元，晚上則做裝修幫補，並強迫自己儲錢。扣除每月3,000元家用、2,000元零存整付、1,000元進修學費，以及聽從父母投資，斥2,000元買恒指基金，每月開支不能超過3,000元。



「出街玩」成為最大的儲錢動力，每日開支最多只有70元，當中30元是零用錢。一分一毫都要計到盡，不但要捱麵包和杯麵、與拍檔分享一個飯盒，更不可以「飛的」。



長大後才發現為了慳少少而浪費時間，其實很不智，用得其所才是重要，而現時最大的開支是供養父母。



強迫儲蓄已變成生活習慣，衫褲可穿超過十年，更從未買過名牌衫褲。他說，人生有太多意料之外的事，即使樓價大跌，如果平日無儲蓄習慣，買樓機會也不是你的。



他說自己天生並不是創業家，但屢敗屢試。24歲憑網上賣電子產品，一年賺100萬元。26歲完成半工讀的學士學位課程，結婚兼置業，斥95萬元買入屯門二手居屋。單位雖然高於市價15%，但三成首期只需約29萬元，對賺了第一桶金的他而言綽綽有餘，並花約30萬元裝修。



可惜花無百日紅，金融海嘯後人生跌入低谷，失業加上北上發展的海鮮批發生意被走數，損手離場。為養家「焗住」創業，幸柳暗花明又一村，2009年終與拍檔創立網上速遞店，以賣生蠔起家，現時擁有九家實體店。



他為住近公司，方便打理生意，屯門居屋已轉為放租，現租住葵涌雍雅軒，更指未來考慮再入市。

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