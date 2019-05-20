新股專輯：海通恆信周二起招股　入場費4201元

中國大型融資租賃公司海通恆信國際租賃(01905)周二(21日)起至周五(24日)招股，每股招股價1.88至2.08港元，一手2,000股，入場費4,201.92港元，預期於6月3日首掛。海通國際、中金公司、花旗環球金融及招銀國際為聯席保薦人。



該公司是次發行12.353億股H股，一成為公開發售，最多集資25.69億港元。集資所得約60%將用於發展融資租賃業務和保理業務；約30%用作發展境外飛機租賃業務；約10%用於補充營運資金。



該公司是次引入3名基礎投資者，包括SBI香港、上海強生控股(0600662.SH)，以及國盛海外控股，分別認購1,000萬美元、3億元人民幣，以及4億元人民幣等值股份，自上市日起設6個月禁售期。

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