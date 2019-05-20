華為被封殺會拖慢中國搞5G？中移咁講...
2019年05月20日 18:28
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(美聯社圖片)
內地通訊設備商華為被美國封殺，惹起市場憂慮內地發展5G受阻。中國移動(00941)回覆東網查詢時表示，公司關注到有關的行政命令，將繼續跟蹤有關動態和發展，現正評估和分析相關情況。如對中移有重大影響，將及時向投資者公告。
中移續指，集團與包括美國在內的全球所有大型通訊設備供應商及各國電訊商、互聯網企業都有良好合作關係，一貫秉持「公平、公開、競爭擇優」的原則，按規範流程進行招標採購，在全球供應鏈中尋求最佳合作夥伴。5G方面，目前公司正按照計劃積極推進5G試驗，以及產業鏈各方的相關合作，力爭保持領先。
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