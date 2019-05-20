小米首季轉賺31億人幣　手機銷量2790萬部

小米集團(01810)公布，截至今年3月底止首季純利31.25億元人民幣(下同)，按年扭虧為盈，每股盈利0.132元。該公司去年同期勁蝕70億元。



期內收入437.6億元，好過市場預期417.6億元。其中，智能手機收入約270億元，按年增長16.2%，售出手機約2,790萬部，而2018年第4季則售出約2,500萬部。根據Canalys統計，首季智能手機出貨量排名全球第四。



公司今年首季智能手機的平均售價(ASP)為每部968.3元，2018年第4季則為每部1,004.7元。ASP下降主要是由於籌備推出新產品而對部分現有智能手機型號進行促銷，導致海外智能手機業務的ASP降低。



另外，由於遊戲及其他互聯網增值服務增長，互聯網服務分部收入由2018年第4季的40億元，增加5.4%至43億元。自家的MIUI系統每月活躍用戶由2018年12月的2.42億人，增加7.8%至今年3月的2.6億人。



公司披露，今年1月在聯交所購回合共1,997.22萬股B類股份，每股介乎9.74至10.2港元，總代價約1.99億港元。全部所購回股份其後於2月1日註銷。

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