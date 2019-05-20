港交所延長收市後交易時段至凌晨3時

香港交易所(00388)宣布延長收市後交易時段(T+1時段)2小時，於今年6月17日起T+1時段的交易時間將為下午5時15分至翌日凌晨3時。此外，T+1時段截止時間(即在T+1時段後於系統輸入交易後活動的截止時間)同日亦由凌晨1時45分延至凌晨3時。



港交所於2017年宣布分階段將T+1時段延長至凌晨3時。首階段將T+1時段由晚上11時45分延長至凌晨1時已於2017年11月完成；第二階段在T+1時段增加股票指數期權產品並設立短暫停牌機制已於2018年5月完成。



T+1時段自2013年起實施，初期只包括股票指數期貨，其後加入各種資產類別(貨幣和商品)的產品。期貨產品自2013年在T+1時段的成交量複合年均增長率達50%，佔日間交易時段的比率，由2013年的4%升至今年目前為止的18%。於去年新增的股票指數期權產品在T+1時段的日均成交量亦超過10,500張合約，佔日間交易時段近7%。

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