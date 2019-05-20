剃特朗普眼眉！美近40%家庭無法支付基本開支

外國傳媒報道，研究機構Urban Institute近日發表2018年美國家庭福利及基本需求調查報告顯示，雖然美國今年4月失業率僅3.6%、創近50年新低，平均時薪也增加，但仍有接近40%家庭無法支付食品、房屋、醫療等基本生活開支，反映該國貧富懸殊持續擴大。



該機構指出，雖然2018年就業市場表現強勁，但與2017年相比，其他數據幾乎沒有好轉，生活陷入困境的家庭比例甚至逆向增加。



該機構針對7,500名、年齡介乎18至64歲的美國人進行調查。結果顯示，有38.5%人曾經歷物質困難(material hardship)，更有22.3%人經歷一種以上。



更甚的是，美國最頂端10%人口的生活改善幅度，較最後30%的家庭好得多，即最後30%家庭生活沒有隨着就業市場理想而發生明顯改變。換言之，目前美國社會貧富懸殊日益惡化，可能是導致美國經濟增長放緩的因素之一。



報告更「暗寸」總統特朗普，指出目前美國的經濟政策很難緩解中下階層家庭的經濟壓力，若想成功，必須採取更多政策來增加、並穩定基層收入，以抵銷基本生活開支。

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