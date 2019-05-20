專家樓評：工廈拆售成新趨勢

工商舖市場開始回暖，近日觀塘一新推出的工廈項目，百多個單位於一星期內極速沽清，銷情熾熱之程度實為近年罕見，而黃竹坑全新工廈項目再次推售，亦於個多星期內售罄；過往工商物業，新落成量固然不多，即使有新廈落成，亦大多由大業主持有作長線收租之用，鮮有逐個單位於市場上放售，但近年在活化工廈的政策下，不少資深投資者改為購入工廈物業，作活化改裝或重建，然後再分拆出售。



盤源及市場的改變，對我們代理誠然是一大挑戰，過往處理二手買賣或租賃，代理們大多不停聯絡舊客，或cold call相關聯的潛在客戶，然而一手項目的銷售手法則截然不同，隨著分拆工廈單位的多元用途，其買家客路亦更加廣泛，代理們傳統的營銷手法，未必能涵蓋網羅這些新客源，所以近年一手工商物業推出市場，不少代理都改在項目附近一帶的街上「撈客」銷售，而當中亦見許多成功的例子，現今市場瞬息萬變，代理們唯有改變舊有思維，與時俱進、靈活變通，方能在市場上立足生存。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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