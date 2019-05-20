平遊台灣機會嚟喇！新台幣28個月新低　每港元能兌...

外國傳媒報道，在外資持續匯出影響下，新台幣周一(20日)持續貶值，兌每美元低見31.407，創2017年1月底、即28個月新低。每港元能兌3.9998元新台幣，相比2018年2月曾低見3.7057，今年一直徘徊3.93水平。



台灣分析員指出，中美貿易戰持續干擾金融市場，僅管中國官方揚言會阻止人民幣貶勢，但因外資持續匯出與壽險持續買入美元需求，加上出口商惜售、海外無本金交割遠期外匯(NDF)美元兌新台幣換匯溢價幅度擴大，導致新台幣持續貶值。



如果中美貿易戰線擴大、外資持續沽出台股「走人」，新台幣短線料難止跌勢，兌每美元本周跌穿31.5元新台幣機會不小，即每港元或升穿4元新台幣。

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