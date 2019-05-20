華爾街最優秀分析員：股市仍有望再創新高

外國傳媒報道，被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、去年12月26日後表明美股仍有望創新高，結果言中的投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni最新表示，雖然市場充滿不確定性及波動擴大，但美股今年餘下時間仍有望再破頂！他相信，受累於貿易戰的美國跨國企業最終依然有望領升大市。



他說：「我認為股市仍會上升，部分原因是投資者已經認識到，即使與中國做生意的公司，也會想辦法應對不斷升級的貿易緊張局勢，例如將一些供應鏈轉移到其他國家。我覺得貿易戰升級對中國會有較大負面影響，他們更渴望與美國達成協議。」



對於貿易戰，他估計，持續的時間或許會長過市場預期，惟中美很有機會在夏季結束前達成協議。因此，美股短期內雖然無可避免會較為波動，但預計標指在今年底會升至3,100點，2020年則會見3,500點。



回顧他於去年12月26日道指創下史上最大點數升幅後，就認定這已為2019年再創新高定下基礎。當日道指狂飆1,086點或4.98%，以點數計，為史上最大；以升幅計，為2009年3月以來最大。



他當時說：「這次牛市(2009年起)被描述為有史以來最令人討厭的牛市，因為股市一直升，都不是全部人看好。我不認為會有經濟衰退，當市場意識到這一點時，就會看到反彈。股市怎樣恐慌下跌，就會怎樣報復上升。」

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