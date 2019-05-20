華為遭封殺！小米：高度重視　集團有自研基礎

近日有消息指，Google將暫停與華為合作，意味着華為旗下智能手機或無法更新Android作業系統。被問到會否擔心受到波及，小米集團(01810)首席財務官周受資表示，高度重視事件，但強調目前未有受到直接影響，又指集團有多年研發自家作業系統MIUI的基礎。



至於此次會否是集團進軍海外市場的好機會，他則沒有正面回應。



截至今年3月底止首季度，小米智能手機出貨量錄約2,790萬部，按年下降1.76%。他指，全球出貨量均有下滑迹象，但集團期內表現跑贏大市，未來會在印度等重點市場加強鞏固市場地位，並對內地4月1日實施的增值稅率下調抱樂觀態度，在5G發展春天來臨前，會透過多品牌策略應對。



小米首季智能手機平均售價(ASP)按年增長逾18%至每部約968.3元人民幣，其中內地及海外市場智能手機ASP分別按年升29.9%及12.1%。周受資解釋，內地ASP增長快於海外市場，主要由於海外新產品推出時間慢一至兩個月，相信隨着未來銷售更多高端產品，海外市場ASP也會持續提升。



至於小米持股的多家公司已遞交內地科創板上市申請，他指出，至今集團已投資約270家公司，會在合適時機逐步沽售獲利。

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