偉易達：料美最快7月「晒冷」對華徵關稅　正計劃搬廠

電子產品製造商偉易達(00303)主席兼行政總裁黃子欣坦言，由於中國出口至美國的所有貨品有機會被徵收關稅，故難以預料2020財年的收入，但集團已構思不同的方法應付，包括擴建近期收購的馬來西亞生產設施。



他表示，集團業務僅得承包生產業務受中美貿易摩擦影響，而相關業務佔總營業額約3/1，現時集團不需要承擔關稅，故集團向客戶提出把生產線遷移至馬來西亞廠房，有部分客戶將生產轉移至當地，亦有近一半客戶正商舖如何搬遷生產線至馬來西亞。他坦言，日後的投資方向或有所調整，或不選擇在中國再擴充生產基地。



黃子欣直言，中美貿易戰走勢「無人知」，認為美國落實向3,000億美元的中國貨品加徵最高25%關稅的可能性很大，料最快7月實行。無可否認屆時會對集團策略有所影響，但已作相應部署，如提早出貨，以及將更多產能轉移至馬來西亞廠房。



他續指，現時馬來西亞廠房的產能不足以替代中國廠房，如關稅完全實現，馬來西亞廠房只幫到部分，而搬遷亦需要時間。如果加徵關稅真的今年內實施，而集團未能完全提早交付貨品及遷移產能，集團需承擔關稅，屆時產品不排除加價，關稅由集團和客戶共同承擔，而轉嫁多少關稅成本予消費者，要視乎不同產品。至於兩地廠房產能分工仍在計算中。



黃子欣稱，未有計劃在越南、泰國等東南亞設廠，以應對關稅帶來的影響，仍首選馬來西亞，因當地電子工業發展較成熟，加上馬來西亞元貶值，有利營商。另外，當地仍有空置的廠房出售，不排除會再收購。



集團去年度毛利率為29.4%，按年跌3.6個百分點。他表示，留意到今年初的原材料價格呈下降趨勢，加上人工成本穩定，預料來年毛利率有上升空間，但中美貿易戰的影響不容忽視，持觀望態度。



北美洲地區收入按年下跌4.5%至9.94億美元，他坦言，集團對北美地區電訊產品和承包生產服務的收入錄得下跌而感到失望，已進行一系列重組措施以穩定電訊業務營業額及盈利，日將發展更多元產品。



至於去年度派息金額有所下降，黃子欣解釋。派息金額隨着盈利倒退而減少，但派息比率無變，今年度派息比率要視乎盈利，「如果無咩大變動」，可望維持90%或以上。



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