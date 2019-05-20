【深度解構】出口術恐徒然？人幣「破7」高危期喺...

中美貿易摩擦不斷升溫，因恐人民幣再度急瀉，中國官方周一(20日)連番出招力撐匯價！內地財金官員再出口術「護價」，形容人民幣「破7」對中國弊大於利，甚至會引發資本外流，同日又將人民幣中間價設於強過市場預期的水平，刺激在岸價(CNY)兌每美元跌幅收窄至僅3點子。



中國人民銀行前官員盛松成在內地傳媒發表署名文章，指中美貿易摩擦不確定性加劇，使人民幣匯價受壓，但市場應警惕人民幣有否「跌過龍」，直指「破7」不符合中國利益，應盡可能避免。



一旦匯價跌穿此關鍵水平，他認為會對市場信心帶來較大衝擊，加大中國的資本外流壓力，甚至有可能在未來的中美經貿談判中「授人以柄」，直言匯價貶值對促進中國對外貿易的作用有限，後果往往得不償失。



事實上，若人民幣跌勢加劇，將成為內地人走資誘因，最終甚至可能要動用中國的外匯儲備，以穩定市場信心。



隨着人民幣貶值趨勢持續，國家外匯管理局周一通報17宗外匯違規案例，包括虛假轉口貿易、內保外貸、公司逃匯等類別，更為今年首次公開案例，市場理解為官方藉此穩定市場的匯率預期，同時向人民幣淡友示警。



按照人民幣匯價機制，人民幣每日限於中間價上下2%的區間波動，周一人民幣兌每美元的中間價報6.8988，儘管下調129點子，但仍強於市場預測水平，意味內地官方冀減慢人民幣貶值的步伐。



受官方多招齊下刺激，儘管在岸人民幣早段曾低見6.9193，但尾市跌勢顯著回順，收報6.9141，離岸價(CNH)於亞洲時段更倒升17點子，收報6.9417。



儘管人民幣短暫止瀉，惟月內貶值幅度近3%，為亞洲區表現最差的貨幣，市場看淡人民幣走勢未有改變。建設銀行(亞洲)外匯策略師趙志軒表示，內地官員對匯率穩定的言論無疑使人民幣趨強，惟料漲勢僅曇花一現，中美貿易談判仍為影響匯率的決定性因素，只有在雙方和解下人民幣才轉強，否則市場會持續沽空人民幣。



值得注意的是，市場將迎來季節性購匯旺季，意味沽人民幣、買美元需求會急增。據彭博社統計，今年6至8月，海外上市的中資企業將向股東支付規模達188億美元的股息，不少企業有外匯資金缺口，當購匯補充資金時，或會進一步推低人民幣匯價。



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