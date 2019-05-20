新盤UPDATES：發展商集中促銷各區尚餘單位

發展商乘未有全新樓盤推出的空檔，集中火力促銷各區項目尚餘單位，無論市區以至新界區物業均錄不俗承接。即使個別入伙多年現樓盤亦部署重推僅餘單位。



柏蔚山連售兩伙1房 套現逾三千萬

新世界發展（00017）的北角柏蔚山售出兩伙一房戶，位於3座8樓B室及20樓C室，實用面積分別570與519方呎，售價1,512.6萬及1,519.9萬元。項目累沽538伙，套現逾126億元。



海日灣單日售出8伙 累售328伙

億京發展位於大埔白石角的海日灣，單日錄得8伙成交，套現超過1.2億元，其中COURT A 第1座7樓A室，實用面積1,597方呎，成交價3,669.5萬元，呎價22,977元。項目累售328伙，套現逾45億元。



PARK YOHO Napoli再錄成交 3天沽25伙

新鴻基地產（00016）的元朗PARK YOHO Napoli剛再錄交投，單位為第28座8樓B室，售價1,407.16萬元，呎價15,050元，物業短短3天內連沽25伙。同系大埔白石角雲滙第2期亦連沽兩伙，分別為8座12樓B3室及11座10樓A2室，成交價925萬與逾1,412.34萬元。



賢文禮士特色戶售6,380萬

一手特色單位需求殷切。華懋集團的九龍塘賢文禮士，剛售出第1座9樓A室特色戶，實用面積1,696方呎，平台面積210方呎。單位以6,380萬元售出，呎價37,618元。



御金‧國峯部署重推僅餘天池特色戶

個別入伙多年樓盤亦部署重推。信和置業（00083）的西南九龍御金‧國峯，剛突擊上載樓書至一手銷售資訊網，據悉，項目僅餘1伙特色戶待售，為6座頂層連泳池A室特色戶，實用面積1,503方呎，平台及天台分別352及1,245方呎。

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