新股專輯：海通恆信看好境外飛機租賃業務

海通恆信國際租賃(01905)周二(21日)起招股。該公司早在2017年6月底提交上市申請，執行董事兼總經理丁學清表示，上市要根據企業發展、市場情況等作綜合性考慮，而集團近兩年高速發展，相信能為投資者提供更好的投資價值。



被問及如何控制利率波動問題時，執行董事、副總經理兼財務總監周劍麗指，公司主要收入為利息收入，所以比較關注利差收益，在利率波動時，會跟隨人民銀行基準貸款利率來調整融資利率。



對於人民幣貶值，她表示，公司在境內、外融資，而融資時會考慮相關資產性質，「做的是美元資產，融資會用美元」，但若利用在境外融資資金，投資在人民幣資產，則會使用各鎖定利率產品，以鎖定風險。



至於公司過去3年的經營現金流為負數，周劍麗解釋，在高速發展期需要投資，買入更多租賃資產，雖然現金流是負數，但同時證明公司處於高速發展階段。



值得留意的是，公司是次集資所得約30%將用作發展境外飛機租賃業務，副總經理、首席風險官兼董事會秘書傅達指，公司於2016年開始發展此業務，看好日後全球航空業發展，預料會為公司帶來機遇。

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