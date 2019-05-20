夜市UPDATES：中美科技股攬炒！納指急挫逾1%

中美貿易戰升級至科技戰，市場憂慮「科技冷戰」已開始，美國科技股普遍哀鴻遍野！道指開市後最多跌203點，低見25,560點後跌幅收窄，目前報25,625點，跌138點或0.54%；標指報2,837點，跌21點或0.77%；納指報7,688點，跌127點或1.63%。



俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報27,492點，較港股周一(20日)現貨收市27,787點低295點。



華為事件升級後，中美「科技冷戰」之說甚囂塵上，美國科技股「攬炒」，有份供應晶片予華為的高通跌逾5%；博通跌近4%；恩智浦亦跌逾2%；英特爾跌1%。Google中斷與華為合作，相關收入將大減，母公司Alphabet股價挫逾2%。市場憂慮蘋果公司(Apple Inc.)成為報復對象，股價急挫3%，此前滙豐亦將蘋果公司目標價調低至174美元，因擔憂其中國市場增長乏力。



中資股方面，阿里巴巴急跌4.6%、百度瀉6%、京東挫3.3%，騰訊ADR較港收市再跌逾1%。



事實上，特朗普貿易戰未見成果，先見其弊。有報道指，福特汽車將在8月底前，裁員約7,000人，其中大約2,300人為美國員工。



另外，有調查指，美國仍有接近40%家庭無法支付食品、房屋、醫療等基本生活開支，反映該國貧富懸殊持續擴大。與此同時，經濟合作與發展組織秘書(OECD)亦下調2019年全球GDP增速預期0.8個百分點，由3.9%降至3.1%。



值得留意的是，本周內市場仍面臨一系列其他風險事件，包括歐洲議會選舉、美國聯儲局主席鮑威爾講話，以及聯儲局披露4月會議紀錄。



歐洲市場全線下跌，英股跌0.76%；德股跌1.71%；法股跌1.71%。



【21:30】美國政府向中國華為實施制裁行動，拖冧歐美晶片股，美股周一早段顯著受壓，道指低開144點，報25,619點，納指跌107點，至7,708點。



高通及英特爾股價分別跌6.03%及2.68%，報77.82美元及44.31美元；博通（Broadcom）亦跌6.67%至277.46美元。



重磅科企股亦全線冧，蘋果公司（Apple）股價瀉3.52%，至183.39美元，Google母公司Alphabet股價跌2.93%，至1,149.85美元。



券商Wedbush分析員Dan Ives以增長前景及未來數季Model 3需求存在重大憂慮為理由，把電動車生產商特斯拉的目標價，由275美元削至230美元。Tesla股價周一低見195.25美元，插7.48%，創2016年12月以來新低。



美銀美林高級美股策略員Jill Hall提醒投資者，若他們視小型股為貿易戰的避險資產，最終可能會損手，因為很多這些企業是跨國企業的供應商，亦沒有能力轉移生產線或對價格作出調整，事實上，不少已在最近業績的分析員會議上提到貿易戰的影響。

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