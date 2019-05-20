厲害了！內地網民編寫《貿易戰》歌　「打得他魂飛膽也顫」

美國著名財經媒體彭博報道，美國總統特朗普將貿易戰升級，引發中國反美情緒，除官方媒體口誅筆伐外，中國網民近期開始傳唱一首以貿易戰為主題的歌曲，歌名叫《貿易戰》，歌詞寫道，「肇事者他敢打，打得他魂飛膽也顫。」



整首《貿易戰》歌詞是這樣，一開始是由「男聲合唱」：



「貿易戰嘿貿易戰！不怕他蠻橫來挑戰！嘿，不怕他蠻橫來挑戰！太平洋上展開了貿易戰，一帶一路連成了片。肇事者他敢打，打得他頭暈目也眩；肇事者他敢打，打得他魂飛膽也顫。兵來將擋，水來土掩，把肇事者徹底打翻。」



報道指出，這首歌在內地微信的點擊已逾10萬次，而且只是眾多「反美歌」的其中一首。《貿易戰》為舊曲填新詞，是以1960年代抗日戰爭影片《地道戰》主題曲的曲調，重新填詞而成。創作者趙良田指出，選擇用《地道戰》的曲調，是因它能讓人聯想到中國目前面臨的類似形勢，「自貿易戰爆發以來，我總有想做點甚麼的衝動。」

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