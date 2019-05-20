樓價UPDATES︰搶瘋！東環買家無睇樓照入貨

市場盤源漸減，有換樓人士在無睇樓下，仍承接東涌東環一個兩房戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



新界區

●東環1A座高層03室，實用面積453方呎，雖然未能睇樓，但因為價錢吸引，仍獲買家以685萬元購入，實用呎價15,121元。原業主於2015年，以534萬元向發展商買入，期內升值28%。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居3座低層兩房戶，實用面積446方呎，獲換樓人士即睇即買，成交價530萬元，呎價11,883元。原業主於1996年一手購入上址，23年升值約2.8倍。



●沙田第一城45座高層B室，實用面積284方呎，已改為一房間隔，剛以1.33萬元租出，實用呎租46.8元。以業主今年購入價545萬元計，回報率2.9厘。



●沙田富豪花園錄辣招鬆綁個案，剛售出的C座低層A室，實用面積919方呎，以三房包括一套房設計，放盤一個月，減價72萬元，以1,228萬元轉售，呎價13,362元。原業主於2016年3月以710萬元入市，帳面獲利518萬元，升值73%。



●粉嶺綠悠軒有長情業主出貨，一名首置買家以575萬元承接該屋苑6座中層A室，單位實用面積約427方呎，採兩房間隔，享東南池景，呎價約13,466元。據了解，原業主於1999年以約167.4萬元入市，現時升值逾2.4倍。



●馬鞍山迎海3座高層D室，實用面積796方呎，以三房連儲物室間隔，座向西面享海景。單位原開價1,400萬元，放盤9個月，減價200萬元，終以1,200萬元易手，實用呎價15,075元。據了解，原業主持貨6年多，帳面獲利281萬元。

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