意馬擬收購英國私人會所涉12.6億　周二復牌

意馬國際(00585)公布，與賣方及擔保人訂立條款清單，以載列主要條款。據此，各方可進行買賣待售股份，即Les Ambassadeurs Club Limited全部已發行股本。基於估值將不低於1.28億英鎊(約12.62億港元)，意馬國際須就可能收購事項支付的初步代價將為1.28億英鎊，可予調整，並須由公司以現金悉數支付。



Les Ambassadeurs Club在英國倫敦梅菲爾主要從事經營一個帶有高端娛樂場的私人會所，並向主要目標客戶(由合適的富裕個人組成)提供其他優質服務。完成後，將成為公司間接全資附屬公司。



該股申請5月21日(星期二)上午9時正起恢復買賣。

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