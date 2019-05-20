埃利安：不能低估特朗普建立「新世界秩序」決心

外國傳媒報導，著名經濟學家、安聯首席經濟顧問、原美國總統全球發展理事會主席埃利安警告，不應低估美國總統特朗普建立「新世界秩序」的決心，情況猶如上世紀前總統列根。



他表示，列根在上世紀「冷戰」戰勝前蘇聯後，改變了整個世界的地緣政治，目前中美貿易談判陷入僵局，加上封殺華為挑起科技衝突，相信接下來只會有3個情景：



1、中美短期內達成貿易協議，他估計機會65%

2、「列根時代」來臨，他估計機會15%

3、全面爆發貿易戰，他料機會20%



他說：「我認為目前情景2及3發生的機會將會愈來愈高，如果美國全面顧及國家安全，它實際上是可以改變全球經濟動態。它真的可以。」



他又強調，上述3個情景都不會很快到來，故金融市場仍要面對不確定性。惟相比中國股市，美股較穩陣，因為美國會贏出貿易戰。



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