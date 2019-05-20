財經評論：貿戰遇着政局亂　全球經濟走鋼線

中美貿易戰未了，美國總統特朗普又挑起中東亂局，威脅伊朗切勿打亂原油出口及襲擊美軍，否則亡國。特朗普擺出一副挾經濟以令全球之態，以商人角度處理國事關係，下意識認為經濟封鎖必定奏效。姑勿論成效如何，箇中已破損的互信關係及受壓一方的創傷，往後實難彌補，全球經濟恐正在走鋼線，最壞情況就是攬炒。



面對局勢紛亂，全球最大產油國之一的俄羅斯坦言，原本貿易戰已夠煩擾，現時再加上中東地緣政治日益緊張，以及美國不願與產油組織協調產量，令產油國很難決定原油數量，需求前景變得模糊，威脅油價穩定。



目前遇到的困境是，一旦全球經濟形勢短期內急變，無論變得甚為光明抑或灰暗，也會出現亂子。舉例來說，若特朗普只是擺姿態，中美貿易戰能突然「講和」的話，原油產量恐難以一下子滿足需求，油價或會飆升，繼而刺激通脹，迫使央行掉頭面對加息壓力；相反，若局勢持續惡化，全球原油需求勢必下滑，屆時連「塘邊鶴」產油國經濟也會一同遭殃，當中尤以中東及俄羅斯最受害，猶如2015至2016年。



除了產油國，若油價飆升，印度及亞太區受到的衝擊更大。曾有分析統計，只要反映國際油價的倫敦布蘭特期油每上升10美元，印度國內生產總值就會下跌0.4個百分點。與此同時，資料顯示，全球每日原油需求約一億桶，單是亞太區就佔了逾35%，惟該地區是全球產油量最少的地區，佔世界總產量不足10%。因此，若油價上揚，包括香港在內的區內通脹及加息壓力必然增加；油價下跌就更不用說了，因背後原因必然是經濟轉差。



事實上，隨着特朗普不斷倒行逆施，全球經濟「晴雨表」之一的汽車銷售已疲憊不堪，4月數據更沒有樂土，在在反映環球經濟好不到哪裏去！其中，中國上月汽車銷量按年挫14.6%，已連跌十個月，據悉5月開局繼續下滑；歐盟同月賣車雖然僅下滑1%，但已連跌8個月；全球增長最快的印度，汽車銷量亦按年大跌約兩成；世界第一消費大國美國的4月汽車銷售亦按年降4.3%，創2011年5月以來最大月度跌幅。



換言之，特朗普實行的所謂「極限施壓」，顯然是殃及池魚的行為。當然，對他來說，美國才是獨攬最大利益的操盤手，包括「盟友」在內的其他國家只是棋子而已，沒甚麼大不了。不過，若有國家不介意捱苦鬥一番的話，全球恐怕就此一同倒楣。

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