Facebook實習生人工全美No.1

美國人才招聘網站Glassdoor總結咗一份關於目前美國最高薪嘅實習生(Intern)職位報告。令人震驚嘅係，美國部分科技公司實習生嘅月薪已經遠高於美國企業嘅平均薪金水平。



報告顯示，薪金排名第一嘅係社交網站巨頭Facebook(Fb)，實習生月薪嘅中位數高達8,000美元(約6.24萬港元)，差不多係全國美企實習生平均月薪4,400美元(約3.43萬港元)嘅1倍。



排第二嘅係電子商務網站亞馬遜，實習生月薪中位數為7,725美元(約6.03萬港元)，另客戶關係管理(CRM)軟件服務供應商Salesforce嘅實習生則以7,667美元(約5.98萬港元)位列第三。



從呢份薪金報告中，可以發現到美國職場一個現象，就喺嗰啲提供高薪實習生職位嘅公司中，有44%都係科技公司嚟嘅！



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