輸打贏要？Lyft累瀉26%　遭指控IPO欺詐

外國媒體報道，美國召車App公司Lyft遭遇集體訴訟，總部位於波士頓的Block & Leviton律師事務所向美國加州北區地方法院指控Lyft存在證券欺詐行為。



起訴書指出，Lyft在上市申請中對其業務做出了不準確、且具有誤導性的聲明，導致其股價被人為誇大。例如Lyft未能在IPO文件中披露其意識到的勞工和安全問題，從而誤導了投資者。



事實上，Lyft上市後股價輾轉回落，目前報53.26美元，較發行價每股72美元累挫逾26%；估值也從200億美元下跌至不到160億美元。



除了Lyft，被告方還包括Lyft IPO承銷商、公司董事和高管，包括行政總裁Logan Green、首席財務官Brian Robert等。

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