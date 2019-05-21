歐股收市受壓　德銀挫近3%

中美關係持續緊張，拖累歐洲股市收市下挫。英國富時100指數收報7,310點，跌37點或0.51%；法國CAC指數收報5,358點，跌79點或1.46%；德國DAX指數收報12,041點，跌197點或1.61%。



歐洲廉航瑞安航空截至3月底止財年盈利跌至8.85億歐元，並預警未來業績將受波音737 MAX客機停飛影響；股價全日跌4.72%。



據報德意志銀行高管拒絕內部反洗黑錢專家建議，向監管機構報告於2016至2017年間，多宗涉及現任美國總統特朗普及其女婿的交易。德銀股價收市挫2.89%。



歐洲晶片製造商Infineon股價下挫4.8%，消息指該公司將停止向華為供貨。

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