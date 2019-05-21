因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)公布，今年4月貨運量跌幅進一步擴大至6.2%，連跌6個月，首4個月則累挫逾半成。公司更預計，在可見將來貨運會持續下跌。該公司股價周一收報12.04元，下跌1.63%。



公布指出，國泰航空及國泰港龍航空今年4月運載的貨物及郵件合共16.36萬公噸，按年錄顯著跌幅，月內運載率同時大幅下跌5.5個百分點至62.5%。首4個月的載貨量下跌5.3%至64.69萬公噸。



儘管4月兩家航空公司載客量按年升4.9%，惟乘客運載率跌0.6個百分點至83.9%。



國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，復活節長假期有助刺激短途航線的需求及推動收益率，然而４月整體收益率錄得按年下跌，預料收益率於未來數月仍會受壓。



他補充，目前主要貿易航線的空貨運需求較弱，不利貨運業務，運載貨運量及收益率均下跌，預料情況在可見將來仍會持續。公司會繼續密切關注中美貿易關係的最新發展，及對全球貿易貨流的影響。



對於國泰貨運業務持續遜色，信誠證券聯席董事張智威稱，在環球經濟前景不明朗、中美貿易紛爭及廉航競爭下，國泰現時處境可謂「四面楚歌」，更指中美貿易戰料成「新常態」，短期內難以得到解決，故對國泰貨運前景不樂觀，預期持續下跌的機會大。



他續稱，在激烈市場競爭下，國泰客運收益率亦未如理想，即使計劃收購廉航業務，料難以即時帶來協同效應，整體而言，短期內國泰難以改變捱打的狀態。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬亦指，國泰貨運除了受中美貿易摩擦的打擊外，市場競爭大同樣是其致命傷，更認為即使中美最終達成協議，相關「後遺症」將形成中期影響，因此持續看淡該公司前景，不建議買入。



事實上，國泰近年業績表現欠佳，其2018年度業績顯示，燃油對沖再錄得虧損14.45億元，過去五年更累蝕超過256億元。



集團主席史樂山早前預警今年營商環境仍充滿挑戰，預期美元強勢，加上地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張所帶來的不明朗因素，均不利客貨運需求，當中以長途航線的經濟客艙受最大影響。



另邊廂，香港機場管理局亦公布，今年4月機場客運量錄650萬人次，按年增加3%，而飛機起降量按年僅升0.8%至3.56萬架次；貨運量則下降8.1%至39.4萬公噸。

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