古勝：港股正步入動盪時期

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，中美貿易戰消息日日新鮮但一鑊比一鑊甘！最新係谷歌不再向華為提供Android支援，另全球三大晶片供應商英特爾、高通及博通宣布終止與華為合作，即係全面封殺華為。雖然，此舉未必對內地用戶有太大影響，但對華為拓展海外市場就必然係一場災難。去到呢個地步，若然中國繼續作出反制，只怕中美貿談反枱收場的機會愈來愈大，大家要做好最壞打算，作最佳準備。



股市的資金取向大概已反映了市場預期。港股失守28,000點及牛熊分界線之後冇回頭，周一低位見過27,699點，雖然論指數唔算跌太多，但睇見隻散戶愛股——騰訊控股(00700)，就同小股災冇分別，季績公布後翌日(即上周四)股價上過高位376元就快速掉頭，上周五尾市沽盤如潮，已心知不妙，果然周一繼續湧現沽壓，失守350元，考驗340元水平支持，且成交唔細，逾92億元。



老古的睇法依然係，騰訊仲未撈得住，大家千萬要忍手，咪心急撈貨，免得浪費銀彈。事關今次班芬佬係決心減磅騰訊套現，有指係因為美國上市的同業巨擘短期在大股東減持下有大量平貨，班芬佬要套現去接平貨；亦有指班外資睇淡中國科網股前景，所以加大減持力度。無論如何，結果都係一個，就係短期沽壓難消。在下睇今浪股王可能要回試300至320元區域，至少喺月底前都當睇佢唔到，唔好心急溝貨，皆因班大戶咁沽法，唔會喺好短時間內又買番，可以等跌定慢慢再作部署。



呢期口淡淡，除咗逢反彈沽，冇咩好做。周一指數唔係跌得太多，純粹因為有錢頂住個人民幣。事實上，班大戶亦樂意托一托個指數，方便減持藍籌股之餘，可同時部署期指淡倉。當完成減持藍籌股的動作，相信又到期指淡倉收割的時候。呢場貿易戰最終有幾慘烈冇人知，但必然會對全球經濟造成傷害，仍然熱衷於購買資產，包括物業的投資者，必須認清大局，注意風險，謹記沒有投資產品係保證永遠只升不跌的，包括港樓，切莫對號入座。



市場風險胃納持續收縮，避險股就不斷迎來資金流入。無辦法，做出口唔得，做內需的又唔得，惟有睇番香港市場，公用類股短期仲係相對穩陣之選。中華煤氣(00003)見新高19.3元，逆市升逾1%；房託基金亦繼續反覆向好，領展房產基金(00823)股價再創新高見97.6元、置富產業信託(00778)見新高10.88元。見到隻港鐵公司(00066)都連升咗三個交易日，公司派發末期息將於5月24日除淨，反正呢期個市興玩避險股，就順水推舟，小注博吓財息兼收。



至於內地晶片股，周一見逆市做好，如中芯國際(00981)，皆因市場憧憬日後電訊商會多用國產晶片。問題係，若然內地晶片業係爭氣，唔使搞到今日輪落到咁糟糕的地步。所以，只能以短線投機看待板塊異動，千祈咪認真話要長線持有，人頭湧湧衝入呢個板塊諗住買嚟坐吓，十居其九要放低錢走的紀錄，實在令人怕怕，撞板一次就夠！

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