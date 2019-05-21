林嘉麒：發離岸央票有助人幣回穩

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指昨日再度失守250天牛熊分界線，收報27,787，這是5日內第3次失守，而且是連續第二日，形勢上不太好。現時已跌穿2月15日的陰燭位，短線向下試2月8日的水平，當日最低見27,534點，先觀察能否守住。



這輪跌市主因是中美貿易關係再度緊張，人民幣因此急跌。當大家正在擔心之時，人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝於周日表示，完全有基礎、有信心、有能力保持人民幣匯率合理穩定。人行調查統計司原司長盛松成也指出，人民幣匯率承壓，但應警惕人民幣在貶值方向的超調。目前人民幣兌美元匯率破「7」總體上不符合中國的利益，對中國弊大於利。兩位的言論視為維穩，人民幣亦因此有反彈，理論上對大市回穩有幫助。



事實上，要有效控制人民幣匯率並不困難。由於香港的離岸人民幣存款及交易量均大於其他人民幣離岸市場，人民銀行只要在香港市場調控匯率，離岸與在岸會有聯動效應。因此，人行可通過手段干預離岸市場，從而達致目的。例如，人民銀行可以通過在香港發行離岸央票，影響人民幣供給，從而收緊離岸人民幣的流動性，這樣某程度上提升做空人民幣的成本，從而穩定離岸人民幣市場的匯率。



再者，由於央票的時間期限靈活，發行程序也相對簡便，人行可更加靈活的調控匯率。上周人民銀行再度出手在港發行離岸央票，金額達200億人民幣。選擇在人民幣兌美元匯率中間價連續下調之際，收緊離岸流動性，可以起到穩定市場預期的作用，從而支撐人民幣匯率回升。發行離岸央票拓寬了人民銀行調控流動性的管道，也有助於推進人民幣國際化進程。



離岸人民幣由上周低位6.9483，一度反彈至昨日早上高位6.9268，不過昨日下午再次走軟。走勢上，儘管人民幣短期反彈力度未見足夠，但是人民幣守於7算水平機會大大增加。人民幣短期回穩意義重大，資金由人民幣流出的情況減少，有利A股回穩。事實上，滬綜指昨日低位見過2,838點，也是近期支持位，昨日以2,870點收市，即使收市仍跌12點，不過由低位反彈36點尚未算太差。



股市資金方面，近期北向資金繼續流出，本月除了5月15日外，9個交易日合共流出超過300億。昨日即使繼續有資金淨流出，惟金額下降至20.4億元，有放慢的情況。短期大市雖未見好消息，但只要壞消息被慢慢消化，股指反彈仍是可以期盼。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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