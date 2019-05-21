梁彥穎：設回饋系統控制投資

控制投資系統最重要的一個環節是要把投資成績(或股價)回饋來穩定系統。回饋(feedback)本是控制學基本概念，指將系統的輸出帶回到輸入端並按不同控制要素以某種方式改變輸入，進而調整系統功能。



要有效地控制投資系統，必須把控制要素(例如成交量、經濟等數據)，連同投資成績放到投資系統的輸入端，進而調整系統(例如增持或者減持)，從而令到系統穩定地向投資目標進發。



回饋可以分為負回饋和正回饋。前者一般用來確保輸出發起與輸入相反的作用，使系統輸出與系統目標的誤差減小，最終迫使系統趨於穩定；後者則令輸出發揮與輸入相似的作用，使系統偏差不斷增大，從而迫使系統趨於震盪。



試舉負回饋一例，當股價高於20天平均線20%，每當股價升15%，即沽出手上10%股票；當股價低於20天平均線20%，每當股價跌15%，即增持10%股票。相反，若決定股價愈高時愈要追揸，愈低時愈要追沽，則就是正回饋系統。顯而易見，任何投資系統若要穩定，一定要採用負回饋。



但須要留意的是，不是所有負回饋也能發揮穩定效果。原因可以是：回饋要素與股價的關係系數數值不大，例如成交量；要素存有滯後問題，例如GDP數據；或者是，要素調整回饋的設計有問題。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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