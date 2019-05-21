東方日報B1：騰訊冧4%慘見熊　技術指標全失守

股王騰訊控股(00700)股價連續3個交易日下跌，周一(5月20日)再挫3.88%，創逾5個月最大單日跌幅，收報342元。繼較早前失守10天、20天及50天移動平均線之後，周一進一步跌穿100天及被視為好淡分水嶺的250天牛熊分界線。



騰訊周一開市下跌1.74%之後，儘管跌幅曾經縮窄至0.9%，可惜未能扭轉跌勢，並且以全日最低位收市。「北水」亦透過港股通淨沽出約7,026.82萬元騰訊。



過去3個交易日騰訊股價累瀉8.55%，市值合共蒸發約3,046億元。



彭博報道，截至上周日止一周，儘管被指有望將《絕地求生︰刺激戰場》玩家基礎變現的《和平精英》，期內是內地收入第二大遊戲，但騰訊整體遊戲收入按周跌一成，《王者榮耀》跌幅更逾三成。



建銀國際研究部董事總經理兼聯席主管蘇國堅表示，科技股正面臨不少不明朗因素，資金轉移至公用股避險，觀乎大戶不看好亞洲區股市，龍頭股騰訊難免受到牽連。



光銀國際董事總經理林樵基認為，內地通訊設備製造商華為被美國政府及企業封殺的事件愈演愈烈，加深基金對中美關係前景的憂慮。若基金在年初買入港股，其實仍有錢賺，「沽得貨就做(淡)埋期指，賺晒兩邊錢」，以致作為恒生指數權重股的騰訊同遭拋售。



儘管如此，騰訊周一有43宗成交額超過一千萬元的大手主動買盤，涉及金額合共約6.75億元，兩宗涉及10萬股以上，分別在344.2元及342.4元買入12.3萬股及11.34萬股，涉及金額分別為4,233.66萬元及3,882.81萬元。



相反，涉資逾一千萬元的大手主動沽盤只有31宗，涉及金額合共約4.92億元。「空軍」亦有所收斂，周一該公司沽空額減少約8.7%至約6.63億元。



券商繼續力撐，華興資本認為騰訊面向消費者的業務正在企穩之際，面向企業的業務進展亦令人鼓舞，對很多長線投資者而言屬「必買」的股份。該行指出，雖然該公司廣告業務今年全年增速不會比第一季快，但市場低估其今年陸續推出的網絡遊戲的潛力，將今年騰訊智能手機遊戲收入增長預測從17%調高至25%，目標價維持420元，投資評級為「買入」。



滙豐環球研究亦表示，上季騰訊盈利好過市場預期，亮點在於毛利較高的社交及其他廣告，於網絡廣告的收入比重提高，以及支付服務的補貼及營銷成本有所減少。該行又指，該公司金融科技及企業服務業務盈利能力有改善，其在工業互聯網的優勢紓緩遊戲及廣告兩項核心業務增長放緩的影響。



林樵基亦表示，中美貿易戰難削弱內地民眾的「打機」意欲，廣告業務偏軟亦已在股價反映得七七八八，而且微信等其他業務還有很大變現空間。只是現時市場不明朗因素甚多，基金欠缺入市意欲。他預料股價下試330元，屆時投資者可以用收集優質股的思路小注吸納，但「持貨唔係講一、兩個月，要長少少，最少要半年」。

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