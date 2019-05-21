周樂樂：股民耐心等待市場積極信號

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，受貿易戰繼續發酵的影響，周一A股走勢低迷。上證50指數跌0.72%、滬深300指數跌0.85%、滬綜指跌0.41%、深成指跌0.93%、中小板綜指跌1.08%、創業板綜指漲0.06%。28個「申萬一級行業」中，6個上漲，22個下跌。



其中，最強五大行業指數是國防軍工、電腦、有色金屬、通信、鋼鐵；最弱五大行業是農林牧漁、食品飲料、汽車、商業貿易、交通運輸。從資料來看，市場走勢偏弱，前期強勢的農業、食品等非周期性行業出現補跌迹象，晶片等國產化替代概念炒作強勢。



市場消息來看，市場炒作邏輯是中美貿易戰與A股制度改革帶來的擔憂。從中美貿易戰來看，隨着中美貿易談判進入關鍵時刻，美國總統特朗普突然加關稅與禁止採購外國電信設備等，意圖明顯是逼迫中國在貿易談判中妥協。面對美國逼迫，中國積極採取措施應對。



應對加關稅措施是全國落實降成本工作，預計措施是人民幣兌美元貶值、大宗商品等原材料價格下跌、降稅減費、拓展企業融資管道降資金成本，及加快新技術應用等，對應在市場表現也在反映以上因素的變動。



而特朗普以在資訊和通訊技術及服務上面臨「重大國家安全威脅」為由，宣布美國進入國家緊急狀態，禁止「外國對手」擁有或掌握的公司提供電信設備與服務，其後美國商務部就宣布將華為及其子公司列入出口管制的「實體名單」。這對美國與中國的高科技企業均帶來嚴重挑戰。面對技術封鎖，中國能做就是加大對高科技人才培養引進，扶持高科技產業等。



另外，從A股制度改革來看，主要是嚴監管與退市制度推出。最近，康美藥業(600518.SH)、三安光電(600703.SH)、*ST飛馬國際(002210.SZ)、*ST索菱(002766.SZ)等被曝業績有問題，引發業績地雷擔憂。日前，上交所對*ST海潤和*ST上普作出股票終止上市決定，深交所也作出*ST華澤和*ST眾和股票終止上市決定。退市制度被強力推出，引發垃圾股遭拋售的擔憂。種種迹象表明，A股的投資生態正在發生變化，對業績與制度規則的重視正在加強。



綜合來說，中美貿易戰短期內難以有利好結果，內地經濟面臨更多不確定性，尤其以出口為主的企業與電子資訊科技行業。中國除了積極應對貿易戰，幫企業紓困外，還要從長遠出發結構化調整與制度改革，啟動社會活力。因此，投資者需耐心等待市場積極信號。



投資策略上，在經濟放緩背景下，行業與企業均處於優勝劣汰加劇的環境，強者恒強的格局將愈加明顯，行業集中度提升，行業的龍頭股投資價值將獲重估；從成長邏輯來看，科技股、醫藥股與消費股是未來中國經濟的比重逐步上升，行業的成長性比較確定，可選擇業績確定性較高的優質標的。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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