梁冠業：內地5G發展勢頭遇阻

海通國際證券財富管理投資策略執行董事梁冠業在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易談判決裂，其後美國總統特朗普上周更簽署行政命令，宣布將美國科技行業所受到的外來威脅列為全國緊急狀態，當中將禁止華為在沒有美國政府同意的情況下購買美國公司的零部件。其後市場消息更指，不乏美國大型企業包括高通、英特爾和博通等均遵守美國政府所實行的政策，不會向華為供應晶片，直至另行通知為止。



除了硬件配套之外，市場更指Google將終止與華為部分業務往來，換句話說華為智能手機將來可能無法更新Android系統，其Google Play等功能或會受到影響。



目前中美雙方的戰線由貿易關稅轉戰至科技戰上，首先關稅措施經已對實體經濟造成打擊，市場預測明年環球經濟增長可能放緩至低於2.5%，若然再加上科技戰的衝擊，勢必影響中國經濟增長和拖慢其發展5G的步伐。



去年美國曾向中興通訊(00763)實施制裁，禁止美國公司向中興提供零件，當時公司整個運作接近癱瘓，相關的手機設備股份，5G股份應聲下跌。至於今次美國對華為實施制裁，其破壞力可能有過之而無不及，事關華為在5G範疇方面，其發展速度和資金投放較美國和歐洲為高。若然美國公司不再提供半導體或晶片等硬件產品予華為的話，將可能動搖中國於5G市場的發展速度，甚至被美國或歐洲超越。



短期內，貿易談判和科技戰將成為市場的關注點，而另一方面，人民幣中間價持續走弱的影響性亦不容忽視。去年恒指創近年低位24,540點的時候，人民幣中間價走弱，挨近7的水平；而港滙接近美元弱方保證金，新興市場資金紛紛流向美元資產以作避險，使到美元指數走高等等。不同的證據均顯示目前情況跟去年恒指創低位的時候接近，剛好現時恒指失卻250天牛熊分界線，在利淡消息充斥下，我們預期近期走勢仍可能繼續偏弱。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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