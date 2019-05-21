陳蓓敏：中美反枱機會高　大市更Chok

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易愈演愈激烈，上周五，消息證實中方在5月9日取消向美購買3,247噸豬肉訂單，價值約65億美元。隨後，美國宣布將禁止美企向華為及其多間關聯公司供應零件，相關板塊應聲下挫。離岸人民幣繼續尋底，雖然中美雙方高姿態角力，中港兩地投資者紛紛先行套現或轉倉，資金流向具防守性的收息股和公用股。



港股周一曾低見27,699點，收報27,787點，離中美雙方互相加徵關稅生效日子只餘9個工作日。細看雙方布局日見緊張，且未見任何釋出善意舉措，估計港股更見波動。



騰訊(00700)主要創始人陳一丹，再次捐贈騰訊股票，以作教育公益之用，實是教育界福祉。沒有優異教育制度，難栽培優質人才，全球更難見和平。騰訊公布首季業績後，短線乏亮點，再加上剛在上周五除淨，股價見壓力，重要支持位約於330至338元之間。另一邊廂，阿里巴巴主要股東Altaba公布，宣布出售阿里巴巴在美國的存託股份。因該基金尋求清算及解散計劃，短線料對股價有壓力。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，客戶持有騰訊，證監會註冊編號：ACG 082)

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