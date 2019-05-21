中信銀行(國際)：澳元勢轉弱恐試0.66

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，上周美國公布的數據顯示，美國4月零售銷售和工業生產意外下滑0.2%，直指第2季經濟放緩；但是美國消費者信心在5月初跳升至15年高位102.4。美元指數一周上升0.71%至98.010。市場關注中美兩國貿易爭拗升級。谷歌據報暫停與華為部分業務往來，市場擔心中美貿易戰蔓延至科技領域上。



澳洲上周四公布4月失業率升至八個月來最高5.2%，高於市場預期。澳洲央行曾表示失業率是減息的關鍵條件，假如失業率仍未進一步下降，會考慮減息，因此市場預期因失業率高企，澳洲央行可能提早至六月便減息，再加上中美貿易緊張局勢升級，澳元兌美元上周五跌至1月3日以來的最低位0.6865。



另外，選前民調落後的澳洲總理莫里森，意外「爆冷」險勝在野工黨領袖肖特。即使澳洲大選的不確定性已經消除，但鑑於澳洲國內經濟數據欠佳以及中美貿易衝突升溫，市場預期澳元在未來日子弱勢可能持續，澳元兌美元上方阻力位在0.7050，支持區域在0.6850至0.6800，若下跌，或下試0.66美元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

