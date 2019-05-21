龔成：如何將收入倍升？

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，如果人工的增幅能以幾何級數上升，即倍計或某高速的百分比上升，筆者稱為「乘」的法則(有關「加」與「乘」詳見《80後百萬富翁》一書)。



首先，你可開發不同的收入來源，如做兼職、做小生意等，以提升額外收入。若你不想做額外工作而想增加收入，就要從本質裏着手。



想取得人工能倍升的工作，首先要睇工種，不少工種受先天的限制，是無法將人工倍升的，所以你要想想，哪些工種的人工有機會在將來有不錯的升幅，如一些較有前途的行業，或缺人手的行業，當然這情況不只是短期的。



另一種就是人工會因應你的表現而增加的工種，例如一些行佣金制的銷售人員，當銷售額增加時，人工的升幅可以倍計算的。



另一種方法是「升職」，這不只是一般打工仔的升職，部分打工仔的所謂升職，很多時只是由初級升做高級，部分就算升到做經理，人工的加幅亦少得可憐。



筆者在這裏所講的「升職」，是指你從原有職位升至有下屬的層級，而你的人工會因下屬的表現如銷售額等而有所遞增，例如保險公司的經理，便能從下屬銷售金額中抽取佣金。



若你不喜歡這種建立團隊的模式，只想集中提升自己，其實亦有方法令人工倍升。



方法就是提升自己的身價，例如一個電台節目主持人，身價可以由一萬到幾十萬都有，無論是司儀、髮型師、作家、設計師、風水師等，都能夠憑名氣及能力而提高身價。



當然，要選擇喜歡及適合自己的行業，並提升知名度，努力及提升能力，就會成為專家，人工的升幅亦將會以倍計。

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