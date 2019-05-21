美股收市：道指挫84點　晶片股慘遭拋售

中美貿易戰升級至科技戰，市場憂慮「科技冷戰」已開始，美股三大指數連跌兩日。道指最多曾跌逾200點，其後反覆向下，收報25,679點，跌84點或0.33%；標指收報2,840點，跌19點或0.67%；納指收報7,702點，跌113點或1.46%。



華為事件升級後，中美「科技冷戰」之說甚囂塵上，美國科技股「攬炒」，有份供應晶片予華為的高通收挫5.99%；博通跌5.97%；恩智浦亦挫2.66%；英特爾瀉近3%。



Google中斷與華為合作，相關收入將大減，母公司Alphabet股價收挫逾2%。



市場憂慮蘋果公司(Apple Inc.)成為報復對象，股價全日急挫逾3%，收報183.09美元。此前滙豐亦將蘋果公司目標價調低至174美元，因擔憂其中國市場增長乏力。



中資股亦有沽壓，阿里巴巴急跌5.26%；百度下瀉8.39%、京東挫3.24%。



值得留意的是，本周內市場仍面臨一系列其他風險事件，包括歐洲議會選舉、美國聯儲局主席鮑威爾講話，以及聯儲局披露4月會議紀錄。

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