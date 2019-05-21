美商務部：延遲向華為出口零部件禁令90日

美國商務部周一(20日)決定延遲美國企業向中國科技巨企華為出售零件的禁令90日，直至8月19日才實施，表示這段時間容許各方完成相關的軟件更新和履行原本的合約。華為暫時未有回應。



商務部指出，這次延遲禁令實行，並沒有改變總統特朗普日前就國家安全理由所下達的禁令。這份文件指當局不會在90日內實施禁令，期間華為可以繼續購買美國產品，維持現有網絡以及為現存的華為手機提供軟件更新。不過華為依然不能在這段期間購買美國出產的零部件製造新產品。



分析認為這次美國政府實施寬限期，顯示原先的禁令對華為的供應鏈有即時、深遠和不能預期的影響。商務部前官員、目前在華盛頓執業的律師沃夫(Kevin Wolf)說：「這次的寬限措施似乎是希望限制禁令所帶來、對使用華為設備或系統的第三方的影響。」



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