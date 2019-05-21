【市前重點睇】港匯再觸7.85　布油回軟

●美匯指數反覆企97.93水平，離岸人民幣(CNH)見6.9357，港匯觸及7.85，圓匯於110水平上落，歐元高見1.1172，英鎊跌至1.2731。金價企1,277美元。布油回落至71.97美元，紐油企63.3美元。道指期貨上升。



●本周市場仍面臨一系列其他風險事件，包括歐洲議會選舉、美國聯儲局主席鮑威爾講話，以及聯儲局披露4月會議紀錄。



●經濟合作與發展組織(OECD)下調2019年全球GDP增速預期0.8個百分點，由3.9%降至3.1%。



●美股三大指數連跌兩日。道指收報25,679點，跌84點或0.33%；標指收報2,840點，跌19點或0.67%；納指收報7,702點，跌113點或1.46%。 https://bit.ly/2LVso7L



-美國科技股「攬炒」，有份供應晶片予華為的高通收挫5.99%；博通跌5.97%；恩智浦亦挫2.66%；英特爾瀉近3%。



●港股ADR指數收報27,564點，跌223點。



●美國10年期國債孳息率升2.48點子，報2.4157厘。



●有調查指，美國仍有接近40%家庭無法支付食品、房屋、醫療等基本生活開支，反映該國貧富懸殊持續擴大。



●紐約期油收報每桶63.1美元，升0.34美元或0.54%；布蘭特期油收報每桶71.97美元，跌0.24美元或0.33%。



-OPEC+考慮推遲維也納例會至7月初，或無視特朗普再度延長減產計劃。



●紐約期金收報每安士1,277.3美元，升1.6美元或0.1%。



●英國富時100指數收報7,310點，跌37點或0.51%；法國CAC指數收報5,358點，跌79點或1.46%；德國DAX指數收報12,041點，跌197點或1.61%。 https://bit.ly/2Vyo2Tv



●美國商務部決定延遲美國企業向中國科技巨企華為出售零件的禁令90天，直至8月中才實施，表示這段時間容許各方完成相關的軟件更新和履行原本的合約。



-英國貿易大臣表示，將「很快」就華為在英國5G建設中發揮何種作用做出決定。



-報道指華為準備推出手機作業系統。



-中國駐歐盟大使表示，美國遏制華為是錯誤的行為，中國將作出必要的回應，不會袖手旁觀企業權益受損。



●截至3月底，由於中美貿易摩擦升級，美國從中國進口的包括中央處理器和電腦在內的「先進技術」產品銳減，金額較上年同期下降100億美元，至260億美元。



●傳美國、歐盟、日本在推動達成遏制國家產業補貼的協議，以最終限制中國對私營企業的支持程度。三大經濟體的貿易官員將於5月23日在巴黎討論草案文本。



●傳美國司法部傾向於反對批准美國電訊商T-Mobile收購同業Sprint，因為這些公司提出的補救措施不足以解決反壟斷疑慮。



●小米首季轉賺31億人幣，手機銷量2,790萬部。 https://bit.ly/2VCufhj



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