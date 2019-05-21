貿戰升級：逾百美國鞋企聯署　斥加徵關稅將造成災難

美國貿易代表辦公室早前披露一份價值約3,000億美元中國貨加徵關稅的產品清單，幾乎所有鞋類產品亦涵括在內。就此，包括運動品牌Nike及adidas在內的173間美國鞋類公司向總統特朗普發表聯署公開信，直指有關措施將對消費者、公司及整個美國經濟造成災難，敦促他改變主意。



上述聯盟表示，代表數億名鞋類消費者及數萬名員工，要求特朗普立即停止對進口中國貨品加徵關稅措施，以減輕行業稅務負擔，並直斥有關措施實際上是要美國消費者「埋單」，更指「現在是時候結束這場貿易摩擦」。



該公開信同時遞交予美國財政部長姆紐欽、商務部長羅斯及國家經濟委員會主席庫德洛。



美國鞋類分銷商和零售商估計，加徵關稅將使美國客戶每年額外支出70億美元。而美國鞋類企業早已承擔沉重的關稅，對關稅比例變化尤為敏感。



事實上，公開信中有份聯署的公司對中國的依賴程度各有不同。Nike於2018財年在中國生產的服裝和鞋類的佔比均為26%。Skechers在中國生產近65%產品，但並非所有產品都出口至美國。Under Armour目前亦有近18%的產品在中國生產，較2013年的46%大幅減少，該公司目標於2023年將比例降至7%。



美方將在6月17日對約3,000億美元中國貨加徵關稅的清單舉行公聽會。



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