【股民熱話】呢個日期之前　港股會繼續大減價？

中美貿易談判結果尚未可知，但美國就繼續出招逼中國埋牆角。繼上調兩千億美元中國商品的關稅稅率後，最新做法係針對內地通訊設備商華為，先將其納入貿易黑名單，再由谷歌即時停止為華為提供Android更新及其他服務。即使華為聲稱早已入定零件，冇應用程式軟件更新都係濕滯，消費者有得揀，唔會冒着部手機變成「磚頭」的風險，去買華為手機，可見美國呢招真係要趕盡殺絕！



中國進口商停止買美國豬肉，美國就停止為中國手機提供軟件服務，邊個受影響大啲，大家諗吓。股民呢期睇中美過招，精彩過睇魚缸表現，皆因指數得一個方向，就係跌，真係愈睇愈心淡。



基本上呢轉恒指已確認失守牛熊分界線，一千點跌幅應該冇走雞，即係今轉可能要落到27,000至27,200點水平先至喘穩。未到「六絕月」已如是，缸邊友都咪話唔愁，除咗長「空」萬里，真係諗唔到有咩好做。



到底港股仲會衰幾耐，筆者認為，大家可以睇實一個日子，就係二十國集團(G20)日本大阪峰會將於6月28日至29日舉行，屆時中美元首好可能會見到面。呢個日期前，中美雙方都會繼續過招。



所以，至少在未來兩至三周，港股將進一步走進黑暗時期，一則如騰訊控股(00700)呢類重磅股，正受在美國上市的同類巨企遭主要股東大手減持，引發想執平貨的基金減持其他科網股套現所累，難怪騰訊季績之後跌唔停，睇勢呢轉「笨豬跳」，最低消費都要見320元，所以想撈貨千祈咪心急。其次係，股王受壓，仲有咩股份可以撐起大市？大家心照。短期指數走勢，唔使畫公仔畫出腸！



魚缸Big Sale繼續，為今之計，唔想加入淡友行列的話，都係趁仲未到暑假旺季，沽貨提早放假充電，等6月中旬先至再歸位，咁樣分分鐘好過喺魚缸磨爛蓆。



東方產經專欄作者帥哥

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