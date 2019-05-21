官媒：人民幣演變爲無序貶值可能性較小

內地官媒發表評論文章再「出口術」，指人民幣兌美元匯率正逼近關鍵心理位置，但長期看，人民幣不存在大幅貶值基礎，短期波動演變爲無序貶值的可能性較小。



短期而言，外匯市場出現一定的順周期波動，短期匯價存在超額調整風險，適時開展逆周期調節、發揮宏觀審慎政策的托底作用顯得必要且合理。



文章提及，中國境內微觀經濟主體尚未完全樹立財務中性理念，外匯市場容易出現「追漲殺跌」的順周期行爲和「羊群效應」，從而加劇市場波動。這樣的情況在過去幾年多次出現。



每當人民幣對美元匯率逼近7時，會否「破7」的問題就會引發市場熱議，人民幣匯率是否必須堅守某一點子值得商榷。不少市場人士相信，7作爲重要心理關口，短期若被突破，恐將進一步助長「羊群效應」，可能引發人民幣匯率超額調整，還可能加劇資本流動的波動。



適時發揮逆周期調節的托底作用已顯得合理且必要。考慮到中國擁有超過3萬億美元的外匯儲備，可對人民幣匯率起到有力的支撐，短期人民幣波動演變爲無序貶值的可能性較小。



亞洲市，離岸人民幣(CNH)兌每美元由6.94水平漲至6.933，最新報6.9381；每百港元兌88.39元人民幣。



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