亞洲股市：日股跌逾百點　富士電機挫3%

美股連跌兩日；亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數早段跌106點或0.5%，報21,195點。



板塊方面，能源、資訊技術及原材料股全線跌逾1%。個股中，富士電機及商船三井齊跌超過3%，住友化學跌2%，日產汽車跌0.4%。



軟銀升逾1%。據外媒報道，其有份投資的Sprint將與T-Mobile為推進併購而向監管當局作出讓步。



主要從事測量機、機床等銷售的杉本漲10%。公司擬回購約4.52%股份。



南韓首爾綜合指數升6點或0.3%，報2,062點。大德電子抽升5%，水山重工業及大熊製藥升3%至4%，三星電子升1%。



澳洲悉尼普通股指數跌14點或0.2%，報6,549點。板塊方面，資訊技術股跌2%，公用事業跌1%，金融股則升0.6%。個股中，3P學習及Syrah Resources皆跌3%，



銀行股向好，澳洲銀行升3%，澳盛銀行升0.9%。澳洲審慎監管局(APRA)建議由商業銀行自行設定標準進行按揭貸款審核。



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