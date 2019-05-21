【即市分析】恒指今個跌浪最低消費睇…

東方產經專欄作者HS哥：在騰訊控股(00700)領跌3.8%下，恒指昨日(周一)僅跌0.5%，反映其他藍籌股都唔算插得好深。不過睇番今轉中美貿易戰開始燃點起手機設備與晶片戰，再進一步打擊魚缸氣氛，睇埋恒指技術分析，投資者個心又再冷了一截！



點解咁講？先睇恒指日線圖，昨日收報27,787點，已確認跌穿包括250日線在內的全部主要平均線，MACD熊叉擴闊，9日RSI落到去25，真係差無可差。如果從月線圖睇，雖然現時未到月尾，但以現時走勢而言，已經呈現一支大陰燭，形勢同樣不妙！



事實上，近期中資金融股全線無氣無力，睇落唔似有反彈迹象。後市要作出反彈，一係博中美貿易戰有好發展，但暫時從牌面睇機會好微；二係博中央出手放水救市，但如果有春江鴨收到風，內銀及內險股股價點都會少少起色，但至今睇落走勢都仲係好弱。



所以話，無論從甚麼角度睇都好，短線策略都係以靜制動，少做少錯，估計今浪恒指跌浪最低消費要睇27,000點，到價先至再諗對策。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



