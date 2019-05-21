A股快報：三大指數全線升　金融及地產股靠穩

A股反覆向好，滬綜指最新倒升9點或0.3%，報2,879點；深成指仍升48點或0.5%，至8,964點；創業板指數升8點或0.5%，報1,477點。



水泥股升逾1%，金融及地產股轉升0.4%。





【09:25】A股快報：滬深兩市背馳 船舶製造股領跌

內地股市個別發展，滬綜指低開2點或0.1%，報2,867點；深成指高開4點或0.05%，至8,920點；創業板指數高開不足1點，升0.6或0.04%，報1,469點。



板塊方面，船舶製造股領跌2%，有色金屬、鋼鐵及石油股齊跌0.3%，金融及地產股偏軟；而次新股領升0.9%。



稀土磁材板塊受捧，三川智慧及金力永磁升停板，寧波韻升高開9%，正海磁材及英洛華高開逾4%至5%。



贛鋒鋰業升0.1%。公司將對Bacoraora及其Sonora鋰項目進行戰略投資。



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